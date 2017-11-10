Комиссия Ростехнадзора выявила причины аварии на шахте «Мир»

Москва, , 21:42 — REGNUM Причинами аварии на алмазодобывающей шахте «Мир», в которой под завалами погибли восемь горняков, стала совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов, заявил 10 ноября глава Ростехнадзора Алексей Алёшин на встрече с главой «Алросы» Сергеем Ивановым, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди технических причин аварии комиссия обнаружила проектные решения.

По словам Алёшина, добыча на шахте проводилась в аномально сложных гидрогеологических условиях, и опыта эксплуатации таких шахт не было. Кроме этого, в ходе расследования были выявлены нарушения промышленной безопасности.

Итоги расследования аварии будут переданы в профильные ведомства, в том числе в следственный комитет.

Сумма ущерба от аварии на шахте составила 10,216 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте «Мир» в Якутии произошла 8 августа 2017 года. В момент аварии под землей находился 151 человек, из них 143 горнякам удалось подняться на поверхность, а восемь человек остались под завалами.

Шахта обеспечивала 9% всей добычи «Алроса». Эксплуатация рудника прекращена.

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