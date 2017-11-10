На юге Франции автомобиль въехал в толпу пешеходов

Тулуза, Франция, , 20:03 — REGNUM На юге Франции в городе Бланьяк автомобиль протаранил толпу пешеходов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе, расположенном недалеко от Тулузы, возле лицея им. Сент-Экзюпери. Поэтому большинство пострадавших являются учащимися этого учебного заведения.

Местные СМИ сообщают, что пострадали трое молодых людей, состояние двоих из них оценивается как опасное для жизни.

Управлявший автомобилем человек задержан, и признался в намеренном наезде.

Полиция выясняет причины и подробности происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября во французском городе Канны после двух взрывов эвакуировали учащихся одной из школ.

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