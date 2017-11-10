Появилась версия об умышленном взрыве дома в Ижевске

Ижевск, , 19:49 — REGNUM Обрушение жилого дома в Ижевске могло быть не несчастным случаем. По итогам допроса ранее задержанного сына хозяйки одной из квартир возбуждено новое уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Отмечается, что по версии следствия задержанный страдает от проблем с психикой. Мотивом совершения преступления стала личная неприязнь. В ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») задержан сын хозяйки одной из квартир обрушившегося дома. При этом ни в СКР, ни в МВД причину задержания комментировать не стали. В то же время, региональное следственное управление опубликовало сообщение с просьбой предоставить имеющиеся фото‑ и видеоматериалы, относящиеся к данному событию, включая записи видеорегистраторов, установленных в автомобилях, камер наружного наблюдения, камер мобильных устройств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске обрушились стены и перекрытия с первого по девятый этаж жилого дома по улице Удмуртской. В результате, шесть человек погибли, трое-пострадали. Основной версией сразу определили взрыв бытового газа.

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В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов, поисково-спасательная операция закончится к полуночи.

В Ижевске 11−12 ноября в связи с происшествием объявлен траур.

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