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СМИ: в аэропортах Шереметьево и Пулково усилен режим безопасности

Происшествия

Проверка сообщений о минировании проводится без эвакуации пассажиров и персонала

СМИ: в аэропортах Шереметьево и Пулково усилен режим безопасности
Аэропорт

Москва, 10 ноября 2017, 19:26 — REGNUM  В аэропорту Москвы Шереметьево и воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково проводятся мероприятия, усиливающие режим безопасности, сообщает 10 ноября RT, ссылаясь на неофициальные источники в силовых ведомствах.

По информации источников, это вызвано очередными анонимными сообщениями о спрятанных взрывных устройствах. При этом эвакуация в обоих аэропортах не проводится.

Сообщается, что по электронной почте в администрацию обоих аэропортов были присланы письма о минировании.

Службы безопасности аэропортов организовали дополнительный досмотр на входах и усилили патрули на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября на Украине одновременно в районе 12:00 мск в аэропорты Одессы, Запорожья, Херсона, Днепра, Винницы и других городов поступили сообщения о минировании. Никакой взрывчатки так и не нашли.

Читайте ранее в этом сюжете: Украину «заминировали»: в 10 аэропортах эвакуируют людей

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