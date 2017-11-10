Для пострадавших при обрушении дома в Ижевске поступило 800 тыс. рублей

Ижевск, , 19:14 — REGNUM В качестве материальной помощи для пострадавших при обрушении подъезда в жилом доле в Ижевске по состоянию на 19:00 по местному времени поступили средства в размере более 800 тыс. рублей. Сбор проводит фонд поддержки местных инициатив «Сообщество», сообщает ИА REGNUM.

Глава организации Иван Черезов выразил благодарность всем неравнодушным, откликнувшимся на призыв о сборе средств, который был объявлен утром 10 ноября.

«Мы получаем множество звонков, писем. Люди, предприятия, некоммерческие организации переводят средства, спрашивают, чем могут еще помочь», — отметил Черезов.

В фонде пояснили, что распределение средств будет происходить согласно информации, поступающей из оперативного штаба о необходимости помощи жильцам дома. Отчет по поступлению средств и их расходу планируется разместить в открытом доступе.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение, согласно которому пострадавшие могут получить единовременную материальную помощь. В связи с чем увеличены ассигнования министерству социальной политики и труда Удмуртии на 1,2 млн рублей.

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Также семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшие — до 500 тыс. рублей. Компенсация за потерю имущества составит от 200 до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября днем в Ижевске обрушились стены и перекрытия в одном из подъездов девятиэтажного дома по улице Удмуртской, 261.

Жертвами обрушения стали шесть человек, среди которых двое детей. Трое — пострадали. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, которая продлится до 23:30 мск.

К этому времени в уцелевшие квартиры, по данным администрации горда, уже подано отопление. После проведения аварийно-восстановительных работ планируется подключить газ, свет и воду.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержан сын хозяйки квартиры в пятом подъезде, где был зафиксирован эпицентр взрыва.

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