В Ижевске из-за угрозы взрыва эвакуируют вокзал, аэропорт и ряд ТЦ

Ижевск, , 17:42 — REGNUM В Ижевске проводится эвакуация на железнодорожном вокзале, в нескольких торговых центрах и аэропорту. На месте работают кинологи и инженерно-технические группы ОМОН, сообщает Izlife со ссылкой на источник в городском управлении МВД.

Эвакуация проводится в связи поступившими в правоохранительные органы сигналами о «заминировании» объектов.

Кроме объектов транспортной инфраструктуры города, также поступили сообщения о вероятности взрывов в торговых центрах «Флагман», «Талисман», «Сигма», а также в средних школах №91, №40, №24.

На местах работают сотрудники Росгвардии. Информация уточняется.

Напомним, накануне после обрушения подъезда жилого дома в Ижевске в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в пункте временного размещения жильцов — школе №86. В дальнейшем эта информация не подтвердилась.

Также поступали сообщения о «минировании» торговых центров.

Напомним, что в настоящее время на территории Ижевска действует режим ЧС в связи с обрушением дома. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, атаки телефонных террористов в России начались с 10 сентября. В их эпицентре — учебные учреждения, торговые центры, вокзалы, здания администрации, ЗАГСы. Волна телефонного терроризма коснулась 144 российских городов, среди которых в Приволжском федеральном округе Саратов, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Пермь.

Только за месяц, к 10 октября, из-за звонков о минировании по стране эвакуация прошла почти в трех тысячах объектов. Убытки исчисляются сотнями миллионов рублей.

По данным силовиков, все звонки осуществлялись с виртуальных номеров с использованием IP-телефонии.