Станцию метро «Ладожская» в Петербурге закрывали второй раз за день

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Станция метро «Ладожская» на четвертой (оранжевой) ветке Петербургского метрополитена вечером 10 ноября почти час была закрыта на вход и выход. Поезда следовали мимо без остановок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщала пресс-служба метро, станцию закрыли в 16:15 в связи с тем, что в вестибюле был обнаружен бесхозный предмет. На всех станциях петербургской подземки звучало объявление о закрытии «Ладожской» — «по техническим причинам».

Петербуржцы в соцсетях сетовали, что эту станцию закрывают уже второй раз за день. «Ладожская» уже была закрыта почти на час минувшим утром. Причиной коллапса также стал бесхозный предмет, который был удален сотрудниками Росгвардии.

Уже второй раз за день поезда проезжали мимо «Ладожской» без остановок. Наземный транспорт, для удобства оставшихся не у дел пассажиров, следовал до станции «Площадь Александра Невского».

«В 17:12 ст. Ладожская открыта. Опасных предметов не обнаружено», — проинформировали позже в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что при закрытии «Ладожской» пассажиры не могут оперативно попасть на Ладожский вокзал.