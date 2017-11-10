Рязанские школы закрываются из-за пневмонии

Рязань, , 16:26 — REGNUM В двух школах Рязани вводится карантин из-за вспышки вирусной пневмонии. Как сообщил портал «МедиаРязань», уже сейчас не проводятся занятия в школе №34. Карантин здесь должен закончиться 15 ноября.

Кроме того, по данным СМИ, с 13 ноября на вынужденные каникулы уйдут ученики школы №44. Здесь карантин продлится до 23 ноября.

Между тем, как пишет «Комсомольская правда в Рязани», в самих школах информацию о вспышках пневмонии не комментируют. Так, в школе №34 сообщили, что в учебном заведении «преждевременные каникулы».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 30 октября по 5 ноября в области было зафиксировано почти 4,9 тысячи случаев ОРВИ. Эпидемиологический порог в регионе пока не превышен — уровень заболеваемости ниже его на 7,8%.

При этом дети в возрасте до 14 лет составляют 74,4% от числа заболевших.

«За прошедшую неделю зарегистрировано 143 случая заболеваний внебольничными пневмониями, что ниже среднемноголетнего уровня на 18,8% и ниже предыдущей недели на 13,8%. В структуре заболевших преобладает взрослое население (60,1% от общего числа заболевших)», — сообщили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре из-за вспышки пневмонии занятия были отменены в школах города Радужный Владимирской области. В городе заболели 19 школьников, 12 из них — ученики СОШ №1, семеро — СОШ №2. Все дети были госпитализированы и находились под контролем врачей.

При этом, как рассказывала заведующая городской больницей Радужного Елена Лопунова, в городе наблюдался эпидемический подъем внебольничной пневмонии. По сравнению с 2016 годом количество заболевших увеличилось в разы — тогда было зарегистрировано всего пять случаев.

Кроме того, случаи внебольничной пневмонии были зафиксированы в Орле, где каникулы продлили в двух школах. Тяжелая ситуация — в Великом Новгороде. В октябре внебольничной пневмонией в Новгородской области заболели 181 человек, около 140 из них были госпитализированы. В основном это дети в возрасте до двух лет и школьники 7—14 лет.

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