Калужские силовики обнаружили в детском комбинезоне партию наркотиков

Калуга, , 15:31 — REGNUM Калужские силовики обнаружили в детском комбинезоне полкило запрещённых к свободному обороту в России наркотических средств общей стоимостью 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Калужской области.

По предварительным данным, наркотики перевозил приезжий из стран Центральной Азии. При попытке покинуть территорию Калужского региона на личном автомобиле, подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России по Калужской области. В ходе досмотра транспортного средства и пассажиров, в детском комбинезоне обнаружили и изъяли партию наркотических средств общей массой 0,5 кг, которых хватило бы примерно на 1 тыс. «доз».

Стоимость изъятого на «чёрном рынке» составляет порядка 1 млн рублей. По версии следствия, крупную партию сильнодействующих веществ подозреваемый приобрёл у неустановленного лица с целью дальнейшей продажи.

Следственным отделением УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Ведётся следствие.

Напомним, в октябре 2017 года гражданин Украины Д. Баранец за поставку в Калужский регион синтетических наркотических средств в крупном размере решением Калужского районного суда приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила 890,26 г, что составляет почти две тысячи «доз» общей стоимостью порядка двух млн рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.