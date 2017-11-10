Пятница, 10 Ноября 2017 года
15:31:30 МСК

«Сапсан» встал между Москвой и Петербургом из-за поломки электровоза

Происшествия

Поезд может опоздать на полтора часа

Клин, Московская область, 10 ноября 2017, 15:29 — REGNUM  Скоростной поезд «Сапсан» №748АА, отправившийся из Москвы в Санкт-Петербург в 13:50 10 ноября, сломался в пути. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пассажиры.

«Сапсан» встал в подмосковном городе Клин. Около 15:10 пассажирам объявили, что произошла поломка. В ближайшее время у скоростного поезда будут менять электровоз.

«Проводник сказал, что в худшем случае опоздаем на 1,5 часа. Но, может, и нагонит», — сообщили пассажиры.

Согласно расписанию, состав должен прибыть на Московский вокзал Петербурга в 17:55.

По данным Октябрьской железной дороги, в январе-октябре 2017 года услугами высокоскоростных поездов «Сапсан» воспользовалось почти 4,3 млн пассажиров, это на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года. Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» перевезено 27,2 млн пассажиров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высокоскоростные железнодорожные магистрали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить