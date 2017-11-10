«Сапсан» встал между Москвой и Петербургом из-за поломки электровоза

Клин, Московская область, , 15:29 — REGNUM Скоростной поезд «Сапсан» №748АА, отправившийся из Москвы в Санкт-Петербург в 13:50 10 ноября, сломался в пути. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пассажиры.

«Сапсан» встал в подмосковном городе Клин. Около 15:10 пассажирам объявили, что произошла поломка. В ближайшее время у скоростного поезда будут менять электровоз.

«Проводник сказал, что в худшем случае опоздаем на 1,5 часа. Но, может, и нагонит», — сообщили пассажиры.

Согласно расписанию, состав должен прибыть на Московский вокзал Петербурга в 17:55.

По данным Октябрьской железной дороги, в январе-октябре 2017 года услугами высокоскоростных поездов «Сапсан» воспользовалось почти 4,3 млн пассажиров, это на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года. Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» перевезено 27,2 млн пассажиров.