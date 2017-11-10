В Ельце вандалы осквернили памятник Ленину

Елец, Липецкая область, , 14:53 — REGNUM В городе Елец Липецкой области неизвестные вандалы дважды облили краской памятник Ленину, сообщает 10 ноября «Gorod 48».

Первый случай вандализма произошел в ночь с 8 на 9 ноября. Второй раз памятник был облит утром 10 ноября.

Памятник Ленину на площади Вермишева был установлен в сентябре 2017 года усилиями местных членов КПРФ, которые и устраняли последствия вандализма.

О случившемся было сообщено в полицию. Правоохранительные органы зарегистрировали обращение и уже нашли свидетелей происшествия.

Подобный случай вандализма произошел 7 ноября в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Неизвестные злоумышленники облили памятник Ленину в Красном Селе и частично разрушили основание памятника.

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Отметим, в день Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября и в день рождения Ленина — 22 апреля в СМИ и на улице активизируются антисоветские силы. Поднимаются вопросы о перезахоронении Ленина, переноса или сноса памятников вождю революции, запускаются передачи и фильмы, очерняющие память о советском пролом и Ленине.

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