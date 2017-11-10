Пятница, 10 Ноября 2017 года
15:32:37 МСК

В Курске осужден мужчина, подозреваемый в организации убийств

Происшествия

«В ходе следствия ... (подозреваемый) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»

Курск, 10 ноября 2017, 14:45 — REGNUM  Суд в Курске приговорил к 19 годам колонии 38-летнего местного жителя, который подозревался в организации нескольких убийств криминальных авторитетов города. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Курской области.

«В ходе следствия … (подозреваемый) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что было учтено судом, и в соответствии с приговором ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 38-летний мужчина виновен в убийстве трех человек: двух криминальных авторитетов и одного местного жителя. Преступления он совершал в составе преступной группы.

«Преступления (убийство криминальных авторитетов) были совершены на почве личных неприязненных отношений из-за имевших место ранее «криминальных разборок», — сообщили в СКР.

Следователи также пришли к выводу, что третье убийство было совершено из-за «корыстных целей».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить