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В Забайкальском крае при погрузке снарядов погибли военнослужащие

Происшествия

Взорвавшийся снаряд раздробил кости правой стопы одному из военнослужащих

Чита, 10 ноября 2017, 13:30 — REGNUM  Двое военнослужащих погибли при взрыве боеприпаса во время погрузки снарядов на полигоне Цугол в Забайкальском крае, пятеро получили ранения, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 10 ноября во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов. В результате взрыва погибли офицер и военнослужащий по контракту.

Госпитализированы еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников. Угрозы их жизни нет. На место происшествия направилась комиссия Восточного военного округа.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов

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