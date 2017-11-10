В Забайкальском крае при погрузке снарядов погибли военнослужащие

Чита, , 13:30 — REGNUM Двое военнослужащих погибли при взрыве боеприпаса во время погрузки снарядов на полигоне Цугол в Забайкальском крае, пятеро получили ранения, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 10 ноября во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов. В результате взрыва погибли офицер и военнослужащий по контракту.

Госпитализированы еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников. Угрозы их жизни нет. На место происшествия направилась комиссия Восточного военного округа.

Ранее в этом сюжете читайте: На Московском проспекте Петербурга найден крупнокалиберный снаряд

А также: В Чечне ранены два разведчика Минобороны