В результате взрыва фугаса в Ираке погибли двое военнослужащих

Багдад, , 13:10 — REGNUM Двое военнослужащих погибли в иракской провинции Анбар в результате взрыва фугаса, установленного боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 10 ноября Anadolu.

«В результате подрыва на фугасе, двое военнослужащих погибли, девять других получили ранения», — заявил представитель вооруженных сил.

Пострадавшие были экстренно эвакуированы в близлежащую больницу в Анбаре, в настоящий момент им оказывается вся необходимая помощь.

Фугасы, закладываемые боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах из которых они отступают, остаются серьезной опасностью, как для вооруженных сил Ирака, так и для мирного населения.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилось на свет в 2014 году, когда, после стремительного захвата Мосула, было провозглашено создание халифата, квазигосударственного объединение, которое очень быстро стало представлять серьезную угрозу всему региону.

В настоящее время, террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпят поражения на всех фронтах, как в Ираке, так и в Сирии. На прошлой неделе, от боевиков удалось очистить провинцию Анбар.

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