В Калифорнии зарегистрированы подземные толчки

Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM

Землетрясение силой в3,2 балла сотрясло 10 ноября американский город Лос-Анджелес, заявили в Национальной геологической службе США, сообщает Los Angeles Times.

По данным ведомства, утром толчки мощностью в 3,2 балла были зарегистрированы поблизости от Западных Афин. Толчки наблюдали в 1:25 часов ночи на глубине около 15 км.

В службе также подчеркнули, что эпицентр землетрясения находился в 3 мая от Уиллоубрук.

О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.