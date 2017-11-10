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В Калифорнии зарегистрированы подземные толчки

Происшествия

О жертвах и разрушениях не сообщается

Лос-Анджелес, США, 10 ноября 2017, 12:48 — REGNUM  

Землетрясение силой в3,2 балла сотрясло 10 ноября американский город Лос-Анджелес, заявили в Национальной геологической службе США, сообщает Los Angeles Times.

По данным ведомства, утром толчки мощностью в 3,2 балла были зарегистрированы поблизости от Западных Афин. Толчки наблюдали в 1:25 часов ночи на глубине около 15 км.

В службе также подчеркнули, что эпицентр землетрясения находился в 3 мая от Уиллоубрук.

О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.

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Землетрясения
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