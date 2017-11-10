На Украине загорелся гипермаркет «Ашан»

Киев, , 12:08 — REGNUM Гипермаркет «Ашан» загорелся в Киеве в ночь с 9 на 10 ноября, сообщает ТСН.

Согласно сообщению, масштабный пожар произошел на территории одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице Украины Sky Mall в гипермаркете «Ашан» около 00:00. Причиной пожара стало короткое замыкание в складских помещениях гипермаркета.

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Огонь охватил более 200 кв. м., в том числе и близлежащую парковку торгово-развлекательного центра. Подоспевшие пожарные тушили огонь около трех часов, в результате только к трем часам ночи удалось ликвидировать пожар. Отмечается, что от огня никто не пострадал.

Напомним, ранее на Украине уже происходили инциденты с возгоранием. Так, в ночь на 26 октября в украинской столице загорелось общежитие, где проживали переселенцы из Донбасса. К счастью, никто не пострадал, но у здания в результате обрушилась крыша.

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Еще одно происшествие случилось в поезде в Николаевской области. Во время движения один из составов загорелся, его тут же отцепили от поезда. Потушить состав удалось только после приезда расчетов пожарных. От огня никто не пострадал.

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