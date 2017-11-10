Пятница, 10 Ноября 2017 года
12:30:39 МСК

На Украине загорелся гипермаркет «Ашан»

Происшествия

Огонь охватил 200 квадратных метров

Киев, 10 ноября 2017, 12:08 — REGNUM  Гипермаркет «Ашан» загорелся в Киеве в ночь с 9 на 10 ноября, сообщает ТСН.

Согласно сообщению, масштабный пожар произошел на территории одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице Украины Sky Mall в гипермаркете «Ашан» около 00:00. Причиной пожара стало короткое замыкание в складских помещениях гипермаркета.

Читайте также: На Украине загорелся локомотив движущегося пассажирского поезда

Огонь охватил более 200 кв. м., в том числе и близлежащую парковку торгово-развлекательного центра. Подоспевшие пожарные тушили огонь около трех часов, в результате только к трем часам ночи удалось ликвидировать пожар. Отмечается, что от огня никто не пострадал.

Напомним, ранее на Украине уже происходили инциденты с возгоранием. Так, в ночь на 26 октября в украинской столице загорелось общежитие, где проживали переселенцы из Донбасса. К счастью, никто не пострадал, но у здания в результате обрушилась крыша.

Читайте также: Дым окутал зал заседаний Верховной рады Украины

Еще одно происшествие случилось в поезде в Николаевской области. Во время движения один из составов загорелся, его тут же отцепили от поезда. Потушить состав удалось только после приезда расчетов пожарных. От огня никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве возник пожар в общежитии с переселенцами из Донбасса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить