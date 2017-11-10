В Пензенской области главу района уличили в сговоре с дорожниками

Пенза, , 11:52 — REGNUM Пензенское УФАС возбудило два дела по признакам антиконкурентного соглашения при ремонте дорог в городе Нижний Ломов. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в октябре 2017 года было объявлено два аукциона на ремонт дорог, однако отремонтированы они были ООО «Стройко» в мае.

«Информация о возможном нарушении антимонопольного законодательства в действиях ООО «Стройко» и администрации Нижнего Ломова поступила из прокуратуры. Речь шла о ремонте на улице Луначарского. Из материалов прокурорской проверки следует, что участок дороги был отремонтирован ООО «Стройко» до проведения объявленного аукциона по просьбе главы администрации города Нижний Ломов. Это послужило основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения администрацией города пункта 1 части 1 статьи 17 федерального закона «О защите конкуренции». То есть, имеет место соглашение между заказчиком и участником аукциона, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для ООО «Стройко», — пояснили ситуацию в УФАС.

Позднее в ведомство поступили материалы еще одной прокурорской проверки, касающееся ямочного ремонта автомобильных дорог в Нижнем Ломове на улицах Свердлова (от пересечения с улицей Урицкого до улицы М. Горького) и по улице Московская (от пересечения с улицей Ленина до дома №2 на улице Московская).

«Согласно представленной информации в октябре 2017 года было объявлено два аукциона на ремонт указанных дорог, однако работы по ремонту были выполнены ООО «Стройко» уже в мае 2017 года. Указанные материалы послужили основанием для возбуждения второго дела о нарушении антимонопольного законодательства «О защите конкуренции», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, поступления в дорожный фонд Пензенской области в текущем году составили почти 5 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2016 году.

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