Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн рублей

Ижевск, , 11:51 — REGNUM Семьи погибших при обрушении дома в Удмуртии получат материальную помощь в размере 1 млн рублей, пострадавшие — до 500 тыс. рублей. Об этом заявил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Что касается погибших, членам семьи (это в законе прописано, супруг, супруга, дети на иждивении) — 1 млн рублей за каждого погибшего», — отметил он.

Он также сообщил что получившим легкий вред здоровью выплатят 200 тыс. рублей, тяжелый — 400 тыс. рублей. За пострадавшее имущество правительство Удмуртии заплатит от 200 до 500 тыс. рублей.

Бречалов добавил, что сейчас производится единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пострадавшим подъезда, в котором обрушилась часть дома. Правительство приняло решение оказать помощь и жителям соседнего подъезда, так как там также пострадало имущество.

Напомним, 9 ноября в Ижевске обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Основной версией происшествия является взрыв бытового газа, который, предположительно, произошел в районе третьего этажа.

Жертвами обрушения стали шесть человек, среди них — два ребенка. Еще несколько человек получили различные травмы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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