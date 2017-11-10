Ижевск, , 11:30 — REGNUM Следов взрывчатки на месте обрушения жилого дома в Ижевске не обнаружено. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, эпицентр взрыва, в результате которого обрушились все девять этажей одного из подъездов, находился на уровне третьего этажа.

В СК РФ подтвердили информацию о том, что на месте взрыва из-под завалов извлечены пятерых погибших, среди которых двое детей. Еще четверо пострадавших были госпитализированы, при этом одна женщина скончалась в больнице.

Остается невыясненной судьба и местонахождения одного из жильцов дома.

По факту взрыва возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

К настоящему моменту следователями допрошено более 50 человек, в том числе жильцов дома, сотрудников обслуживающих организаций. Изучаются данные камер видеонаблюдения, расположенных на соседних домах

Изъяты и изучаются документы АО «Газпромгазораспределение Ижевска» и ООО «УК «Вест-Снаб», занимающихся обслуживанием данного дома. К делу приобщены вещественные доказательства, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения жилого дома на ул. Удмуртской. Один из подъездов дома полностью обрушился в результате взрыва, произошедшего в районе третьего этажа.

В результате ЧП погибли шесть человек. Еще несколько человек остаются в больнице с различными травмами.

Дом полностью эвакуирован, его жильцы размещены в пунктах временного пребывания. Жители Ижевска организовали для них сбор вещей и продуктов.

Спасатели продолжают разбирать завалы.