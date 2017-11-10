Пытавшегося поджечь памятник Ельцину гражданина выдворят из России

Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В Екатеринбурге, пытавшийся поджечь расположенный возле «Ельцин-центра» памятник Борису Ельцину гражданин будет депортирован из России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верх-Исетского районного суда города.

«Он признан виновным в нарушении ч. 1.1 ст. 18.8 административного кодекса Российской Федерации. Также ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Екатеринбурге 7 ноября в 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день рано утром был задержан гражданин, который пытался поджечь памятник из белого мрамора первому президенту России Борису Ельцину, расположенный возле «Ельцин-центра». Попытка оказалась неудачной и вместо памятника загорелась сумка гражданина. После этого он был задержан и доставлен в ОП №9, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в вандализме.

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По имеющейся информации, акт вандализма намеревался совершить бывший участник леворадикальной организации, деятельность которой запрещена на территории России. И несмотря на то, что суд не стал арестовывать гражданина, он остался под стражей, так как кроме этого нарушил административное законодательство, находясь нелегально с 2015 года на территории России.

По данным местных изданий, задержанный был помещён в центр временного содержания иностранных граждан и будет депортирован на территорию Белоруссии.