Банкам предложили списать долги жителям рухнувшего в Ижевске дома

Ижевск, , 11:12 — REGNUM Банкам Удмурти предложили списать долги пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске, если у них такие есть. С этим предложением выступил глава МЧС РФ Владимир Пучков, сообщает «Сусанин».

«У нас есть хорошая добрая традиция, я рекомендую всем банковским структурам республики у пострадавших структурировать, а лучше списать долги. Это будет хорошей гуманитарной помощью пострадавшим со стороны банковских структур», — заявил Пучков по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Также он через СМИ обратился к работодателям с предложением отправить своих работников в неоплачиваемые отпуска, при этом оказав им материальную помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 ноября 2017 года в Ижевске произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. В результате взрыва обрушились стены и перекрытия с первого по девятый этаж в одном из подъездов. По основной версии — взорвался газ.

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По факту взрыва в жилом многоэтажном доме было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек, двое из них дети. Еще несколько человек находятся в больнице с различными травмами.

Личности пятерых погибших уже установлены — это 69-летняяЛюбовь Б., 48-летний Ильдар Г., 56-летнийГерман К. и двое детей —13-летний мальчик и 8-летняя девочка.

На месте обрушения продолжается разбор завалов. Спасательную операцию планируется завершить вечером 10 ноября.

В Ижевске объявлен режим чрезвычайной ситуации. По окончании разбора завалов на месте обрушения в городе пройдут траурные мероприятия.