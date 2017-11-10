В Екатеринбурге разбили памятную доску Александру Колчаку

Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные разбили памятную доску адмиралу Александру Колчаку, которая расположена на доме по улице Февральской революции, 9. Судя по фото, которые были размещены в средствах массовой информации, гранитная доска раскололась так, что верхняя часть с изображением Колчака отвалилась полностью, а нижняя часть с надписью удержалась на фасаде, но расколота пополам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что владельцы гранитной доски действительно обратились 4 ноября в правоохранительные органы, сообщив о разбитой памятной доске. По данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято дальнейшее решение.

Отметим, что доска находится на фасаде деревянного дома достаточно высоко и сейчас выясняется что именно стало причиной порчи имущества. При этом владельцы доски намерены представить видеозаписи наружного наблюдения.

Как сообщает Накануне. RU, по некоторой информации к инциденту причастны участники общественного движения «Другая Россия».

Напомним, что данная табличка не является мемориальной доской, а всего лишь частная инициатива граждан, которые решили поместить её на здании. Такой ответ был получен из прокуратуры Екатеринбурга активистами свердловского отделения общественной организации «Суть Времени», которые ранее обратились с запросом о проверке законности установки данной доски.

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Добавим, что Александр Колчак является военным преступником времён Гражданской войны в России и не подлежит реабилитации. Попытки реабилитации были предприняты сторонниками Колчака ещё в конце XX века, но в 1999 году суд Забайкальского военного округа отказал истцам, а в 2001 году законность решения первой инстанции подтвердил Верховный суд России.

Также в начале 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил демонтировать, установленную в конце 2016 года памятную доску Колчаку на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице.

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