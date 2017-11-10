Обрушение дома в Ижевске: обошлось без мародерства

Ижевск, , 10:43 — REGNUM В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании зданий, сред которых оказалась школа, где был организован пункт временного пребывания пострадавших при взрыве многоквартирного жилого дома.

По данным полиции, дело возбуждено по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Как сообщает Iizhlife, попыток мародерства на месте обрушения дома не было.

По словам главы республиканского МВД Александра Первухина, все жильцы ведут себя очень корректно.

«В сопровождении сотрудников полиции и МЧС мы сопровождаем в подъезды по одному человеку от семьи, не более чем на 2−3 минуты, чтобы забрать деньги, документы, лекарства. В каждом подъезде дежурят сотрудники полиции», — заявил Первухин.

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При этом он назвал верхом цинизма звонки о ложном минировании, в тех помещениях, куда были эвакуированы жители рухнувшего дома: «Как только в соцсетях появилась информация об эвакуации в школу, тут же ее «заминировали». Мы сделаем все, чтобы найти злоумышленников. Призываем жителей не поддаваться панике».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днем 9 ноября 2017 года в Ижевске произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. В результате взрыва обрушились стены и перекрытия с первого по девятый этаж в одном из подъездов.

По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек, двое из них дети. Еще несколько человек находятся в больнице с различными травмами.

Опознание погибших будет проходить 10 ноября.

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В Ижевске объявлен режим чрезвычайной ситуации. По окончании разбора завалов на месте обрушения в городе пройдут траурные мероприятия.

Через несколько часов после взрыва в Ижевске телефонные террористы сообщили о минировании нескольких зданий, в том числе школы, где были размещены жители рухнувшего дома. Ни одно из сообщений не подтвердилось.