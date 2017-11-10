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Верх цинизма: в Ижевске «заминировали» школу с эвакуированными

Происшествия

Звонки о минировании помещений, куда временно поместили жильцов дома с обрушившимся подъездом, назвали верхом цинизма

Ижевск, 10 ноября 2017, 10:22 — REGNUM  В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту звонка о минировании школы, в которую были эвакуированы жильцы дома с обрушившимся подъездом, заявил 10 ноября журналистам министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин.

«Как только в социальных сетях появилась информация о том, что (люди) эвакуируются в школу, сразу поступило сообщение, что эта школа заминирована», — сказал Первухин.

Он назвал верхом цинизма сообщения о ложном минировании помещений, в которых размещались напуганные жильцы.

Для поимки злоумышленника сотрудники полиции организовали проведение мероприятий и следственных действий.

Ранее представитель администрации Ижевска сообщил, что по городу вечером 9 ноября прошла волна сообщений о минировании, в связи с чем жители эвакуированного дома были вынуждены размещаться в других местах.

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9 ноября 2017 года рухнула секция девятиэтажного жилого дома — в подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия.

Основная версия происшествия — взрыв бытового газа. Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Ижевске на утро 10 ноября достигло шести человек, среди них двое детей.

На месте обрушения введен режим ЧС. Все жители дома были эвакуированы и находятся либо у родственников, либо в местах временного размещения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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Обрушения зданий

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