Менеджера «Газпрома» зверски избили в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Менеджер среднего звена ПАО «Газпром» жестоко избит неизвестными злоумышленниками в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчину госпитализировали в больницу с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Как сообщили 10 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером 9 ноября около 19:30 на Богатырском проспекте двое неизвестных преступников арматурой избили 53-летнего начальника отдела акционерного общества.

В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание предполагаемых злоумышленников, добавили в полиции.

По данным издания «Фонтанка», жертвой нападения стал начальник отдела проектного управления ПАО «Газпром».

"Судя по травмам, зафиксированным чуть позже медиками, преступники били прицельно, желая именно поломать человека. Так, у пострадавшего открытая рана головы, множественные переломы костей ног и рук», — уточняет источник. Не исключено, что нападение имеет не хулиганский, а «заказной» характер.

Напомним, в июле 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что больше 90 процентов администрации компании уже переехало в Петербург.