Кабул, , 10:13 — REGNUM Официальные лица Афганистана заявили о террористическом акте, совершенном в провинции Гильменд, в результате которого погиб сотрудник полиции, сообщает 10 ноября Associated Press.

Террорист-смертник, используя автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в полицейский блокпост, в результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.

По словам представителя провинциального правительства Омара Звака, целью террористов был пограничный пост правоохранительных органов в столичном городе Лашкаргах.

Как отмечает начальник местной полиции Абдула Джафара Сафи, в нападении участвовал один человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за преступление.

Провинция Гильменд является центром движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому, как отмечают эксперты, вероятнее всего, что преступление — дело рук данной организации.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде пуштунов Афганистана, до вторжения в страну США, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились у власти.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нынешние Вашингтон и Кабул идеально совместимы»