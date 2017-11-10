Два ребенка погибли при обрушении дома в Ижевске

Ижевск, , 09:37 — REGNUM В Ижевске в результате обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

«Пострадали 9 человек, из них 6 погибли, в том числе двое детей», — уточнил источник.

Источник добавил, что один пострадавший ребенок находится в больнице, еще двоим помощь была оказана амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября текущего года в Ижевске произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. После ЧП обрушились стены и перекрытия всех девяти этажей. Основная версия происшествия — взрыв бытового газа в районе третьего этажа.

На месте обрушения введен режим ЧС. Все жители дома были эвакуированы и находятся либо у родственников, либо в местах временного размещения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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