Пятница, 10 Ноября 2017 года
11:00:38 МСК

Два ребенка погибли при обрушении дома в Ижевске

Происшествия

9 ноября текущего года в Ижевске произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме

Ижевск, 10 ноября 2017, 09:37 — REGNUM  В Ижевске в результате обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

«Пострадали 9 человек, из них 6 погибли, в том числе двое детей», — уточнил источник.

Источник добавил, что один пострадавший ребенок находится в больнице, еще двоим помощь была оказана амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября текущего года в Ижевске произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. После ЧП обрушились стены и перекрытия всех девяти этажей. Основная версия происшествия — взрыв бытового газа в районе третьего этажа.

На месте обрушения введен режим ЧС. Все жители дома были эвакуированы и находятся либо у родственников, либо в местах временного размещения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Режим ЧС объявлен на всей территории Ижевска

А также: Обрушение дома в Ижевске: в больнице остается один человек

Читайте развитие сюжета: Верх цинизма: в Ижевске «заминировали» школу с эвакуированными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить