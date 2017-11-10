В Подмосковье задержан «вор в законе» за хранение оружия и наркотиков

Чехов, Московская область, , 09:31 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов совместно с бойцами отряда специального назначения «Гром» задержали в деревне Репниково Чеховского района Московской области 65-летнего «вора в законе» по кличке Захар, в ходе обысков у него изъяли оружие и наркотики. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в д. Репниково г.о. Чехов задержан ранее неоднократно судимый 65-летний так называемый «вор в законе», именуемый как «Захар», подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотических средств», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у задержанного самодельный боевой пистолет, 28 патронов к нему, а также свертки с марихуаной массой более шести граммов.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Максимальное наказание, предусмотренное статьями, составляет три и четыре года соответственно. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее сотрудники московской полиции задержали криминального авторитета Андрея Ткаченко, находившегося в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества.

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