Брошенные в тайге рабочие из Бийска возвращаются домой без денег

Хабаровск, , 09:50 — REGNUM Брошенные в таежном поселке Кенада Хабаровского края в течение трёх месяцев рабочие из города Бийска возвращаются домой без копейки денег. Работодатель — компания из Алтайского края ООО «Глобус Тур-строй» — не спешит выплачивать людям честно заработанные деньги, а также — компенсировать мучения во время командировки, когда люди жили в неотапливаемом доме в мороз и голодали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Рабочие из Бийска брошены в хабаровской тайге без денег и еды

«Нам сегодня звонил генеральный директор ООО «Глобус Тур-Строй» Юрий Солодовников. Мы ему задали вопрос: «Мы завтра приедем домой. Что мы привезём жёнам и детям?! Денег ни копейки же нет!» Солодовников сказал, что ему не заплатило хабаровское СУ-38. И он якобы ждёт, пока они с ним рассчитаются, и тогда заплатит нам. Мы сейчас в Хабаровске. Завтра, 11 ноября, в 8 утра самолёт домой. Живём на квартире у моего друга, он нас приютил. Гостиницу нам компания не арендовала. Если бы не друг, жили бы на улице. Как с собаками обращаются, честное слово!» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM рабочий Александр Беседин.

Домой Александр прилетит 11 ноября — в свой день рождения. Но праздника с накрытым столом, судя по всему, не получится. Стол накрыть семье просто не на что.

Между тем ссылки на то, что хабаровское СУ-38 «не рассчиталось» — не имеют под собой никаких правовых оснований. Это вообще личные проблемы генерального директора ООО «Глобус Тур-Строй» Юрия Солодовникова. Он обязан рассчитаться с рабочими, с которыми заключил официальные контракты. А решать проблемы с контрагентами — не задача рабочих. Они вообще о проблемах работодателя знать не обязаны. А вот работодатель, нанимавший людей на работу, просчитывать все риски обязан.

Юрий Солодовников заверил представителей Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, что погасит задолженность по зарплате перед рабочими в ближайшие дни.

Хабаровские следователи, в свою очередь, направили материалы проверки по ООО «Глобус Тур-Строй» в Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю. Там следователи оценят все обстоятельства, действия руководителя предприятия Солодовникова, допустившего задержку зарплаты рабочим, а также оставившего людей в тайге в мороз в условиях, опасных для их здоровья. И решат — что с ним делать.

Читайте также: Брошенные в хабаровской тайге рабочие из Бийска возвращаются домой

Как сообщало ИА REGNUM, три месяца бригада рабочих из Бийска меняла шпалы и рельсы в Ванинском районе Хабаровского края. Работодатель — ООО «Глобус Тур-Строй» из Алтайского края — три месяца не платил людям зарплату, не платил деньги на наём жилья, на продукты. Люди жили в доме с размороженной отопительной системой, чтобы согреться, разбирали старый забор и топили печь, которая, к счастью, была в доме. Подкармливали рабочих местные жители поселка Кенада. В благодарность рабочие кололи им дрова и помогали по хозяйству.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за невыплату заработной платы. За невыплату жалованья в течение двух и более месяцев Бастрыкин требует лишать свободы на четыре года. При этом глава СК РФ предложил полностью освобождать от наказания тех работодателей, которые в полном объеме погасили задолженность в ходе предварительного расследования.

По данным министра труда и социальной защиты Максима Топилина, только по данным официальной статистики, в России сегодня не получают зарплату за свой труд 60 тыс. человек. Долг составляет 3,5 млрд рублей.

Хабаровский край входит в семёрку регионов РФ с самыми большими долгами по зарплате. Хуже ситуация только в Приморском крае, чуть лучше — в Амурской области.