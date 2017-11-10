В Улан-Удэ из-за крупной аварии 100 тыс. жителей города остаются без воды

Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В Улан-Удэ произошла крупная авария на канализационном коллекторе, в результате от водоснабжения были отключены сотни домов в нескольких микрорайонах, в которых проживает около 100 тыс. жителей города, сообщил 10 ноября порта Администрации Бурятии со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации города Олега Екимовского.

«Авария такого масштаба, когда под отключение попало порядка 100 тысяч жителей, произошла впервые. Под отключение попало 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады», — сказал Екимовский.

Сообщается, что во время второго заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались вопросы срочного восстановления водоснабжения в Улан-Удэ, была уточнена информация об аварии.

Она произошла на канализационном коллекторе диаметром 900 мм в районе медицинского центра «Нефродиал» по ул. Ключевская.

Заместитель Председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовский сообщил, что «все необходимые меры для устранения этой сложной аварии приняты».

Планировалось, что последствия будут устранены за 10−12 часов, однако из-за необходимости подготовки котлована и обводного трубопровода прогноз окончания работ был сдвинут на вечер 10 ноября (22 часа местного времени).

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