В Ижевске возросло число погибших от обрушения дома

Ижевск, , 08:10 — REGNUM В Ижевске спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего подъезда жилого дома тело еще одного человека, передает ГТРК Удмуртия. Таким образом, число погибших в результате трагедии на утро 10 ноября достигло шести человек.

Развернутый на месте происшествия оперативный штаб подтвердил число жертв.

«По последним данным, шесть человек погибли и трое пострадали. Все пострадавшие — подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести», — цитирует ТАСС собеседника.

Представитель штаба также пояснил, что к настоящему моменту остается неустановленным местонахождение двух жильцов дома, и что их поиски продолжаются. Отмечается, что спасатели уже разобрали 60% завалов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 9 ноября 2017 года рухнула секция девятиэтажного жилого дома — в подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия.

Основная версия происшествия — взрыв бытового газа. Момент взрыва и обрушения попал в объективы камер наружного наблюдения, расположенных на соседних зданиях. Предположительно, взрыв произошел в районе 3-го этажа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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