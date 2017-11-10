В Приморье загорелся вагон с заключенными

Владивосток, , 08:10 — REGNUM В Приморье спецвагон, который 28 октября перевозил заключенных, загорелся во время движения из-за подошедшего к путям огня от сухой травы. Об этом 10 ноября, после окончания внутренней проверки, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН РФ.

«При следовании караула по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожному маршруту Владивосток — Хабаровск на перегоне Эбергард (Дальнереченск — Лучегорск) специальный вагон проходил участок местности, подверженный палу сухой травы», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло под обшивкой вагона, частично задымился тамбур. Конвой начал готовиться в эвакуации и предложил заключенным собирать вещи. Одновременно была усилена охрана и выставлен дополнительный пост.

Поезд остановили, и пожар ликвидировали с помощью штатных огнетушителей. Группу тушения пожара возглавил начальник караула Олег Злобин. После внутренней проверки руководство приняло решение ходатайствовать о присвоении ему звания майора.

Напомним, пожары в Приморье продолжаются с начала октября. С 12 октября в регионе ввели особый противопожарный режим. В Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске ввели режим ЧС.

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