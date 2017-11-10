Роспотребнадзор: в Бразилии зафиксирована вспышка желтой лихорадки

Бразилиа, , 07:54 — REGNUM Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки. Об этом говорится в сообщении, которое ведомство опубликовало 10 ноября.

«Департамент здравоохранения штата Сан-Паулу (Бразилия) официально заявил о регистрации в октябре 2017 года 50 новых случаев желтой лихорадки среди населения, 22 из которых подтверждены лабораторно», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что в регионе закрыты учебные заведения, а также ограничен доступ к парковым зонам. Среди населения проводят масштабную кампанию вакцинации, которая коснулась порядка 1 млн человек.

Кроме Бразилии, подозрения на желтую лихорадку зафиксированы в Боливии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре.

Роспотребнадзор призвал граждан России, отправляющихся в Латинскую Америку, использовать репелленты от насекомых, одевать противокомариные сетки на окна и пологи на кровати и надевать закрытую одежду.

Напомним, в сентябре Минздрав Бразилии, заявил, что в стране завершилась вспышка желтой лихорадки. В результате эпидемии с декабря 2016 года по август 2017 года в Бразилии умер 261 человек. В целом число заболевших достигло 777 человек. Эта вспышка лихорадки стала самой массовой за последние 37 лет.

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