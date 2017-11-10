На Вьетнам надвигается новый тайфун

Ханой, , 07:37 — REGNUM Новый тайфун «Хайкуй» надвигается на Вьетнам, где с 5 по 11 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщает метеорологическая служба страны.

По данным синоптиков, тайфун «Хайкуй», сформировавшийся в Южно-Китайском море к западу от Филиппин, может представлять угрозу для страны уже через несколько дней.

Отмечается, что район Дананга, где проходит саммит АТЭС, от разгула стихии не пострадает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 по 11 ноября во Вьетнаме проходит саммит АТЭС. Кульминацией мероприятия станет встреча лидеров 21 государства.

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