Обрушение дома в Ижевске: в больнице остается один человек

Ижевск, , 07:33 — REGNUM В больнице после обрушения части жилого дома в Ижевске остается один человек с легкой степенью тяжести, сообщает 10 ноября заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

«Из доставленных в медорганизации было еще трое, это были подростки. Двое из них сразу почти после обработки отпущены, одна девочка остается в медорганизации, степень ее повреждений легкая», — заявила Демина.

По словам замминистра, на месте обрушения продолжают работать бригады скорой помощи, психологов и психотерапевтов. Кроме того, подчеркнула Демина, в пунктах временного размещения также работают бригады медработников, которые круглосуточно могут оказать медицинскую помощь.

«С точки зрения здравоохранения ситуация под контролем, мы справляемся», — заключила она.

Напомним, 9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Основной версией происшествия является взрыв бытового газа. Спасательная операция в настоящее время продолжается.

По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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