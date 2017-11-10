При столкновении мотоцикла с автобусом под Владимиром погибли три человека

Ковров, Владимирская область, , 01:59 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП с участием мотоцикла и пассажирского автобуса во Владимирской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла вечером 9 ноября на автодороге «Ковров — Мстёра» в Ковровском районе недалеко от населённого пункта Гладышево.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Иж» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Ковров — Пантелеево».

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров мотоцикла — мужчины 30−35 лет и девушка 20−25 лет.

В салоне автобуса в момент столкновения находились семь человек. По данным МВД, никто и них не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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