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Режим ЧС объявлен на всей территории Ижевска

Происшествия

При обрушении подъезда жилого дома в Ижевске погибли четыре человека

Ижевск, 10 ноября 2017, 00:59 — REGNUM  В Ижевске введён режим чрезвычайной ситуации на всей территории города после обрушения подъезда жилого дома, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

«До особого распоряжения решением городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Ижевска введён режим чрезвычайной ситуации в связи с предположительным взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме по улице Удмуртская», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что на месте происшествия продолжается разбор завалов, работает группировка сил экстренного реагирования. Территория в радиусе 100 метров от обрушившегося дома оцеплена полицией. В районе места происшествия организованы регулирование дорожного движения и охрана общественного порядка.

Управление благоустройства и транспорта Ижевска сообщает об ограничении движения по улице 10 лет Октября и улице Удмуртской. Ограничение также будет действовать до особого распоряжения.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного и подъездов жилого девятиэтажного дома на улице Удмуртской. Основной версией произошедшего является взрыв бытового газа.

На данный момент известно о четверых погибших, тела которых уже извлекли из-под завалов. В СМИ появилась информация о пятом погибшем, однако официально она пока не подтверждается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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