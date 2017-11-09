Власти Удмуртии окажут помощь семьям погибших при обрушении дома в Ижевске

Ижевск, , 23:03 — REGNUM Власти Удмуртии окажут помощь семьям погибших и пострадавших при обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Ижевске. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, сообщает ИА REGNUM.

«Мы окажем помощь семьям погибших и пострадавших. Утром — к совещанию правительственной комиссии — будем готовы предоставить всю дополнительную информацию. Сейчас для ликвидации последствий ЧС у нас достаточно сил и средств. Поэтому все под контролем, продолжаем работать», — заявил руководитель региона.

Бречалов заверил эвакуированных граждан, которые находятся в настоящее время в пункте временного размещения, что в свои квартиры они могут вернуться после проверки конструкций специалистами из Москвы.

Глава региона подчеркнул, что ситуация осложнилась волной провокационных звонков. «Все сообщения о минировании объектов отрабатываются. Эти объекты дополнительно взяты под охрану, обеспечен их полный контроль», — отметил руководитель региона.

Кроме того, режим ЧС теперь введен полностью на территории Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября около 17 часов по местному времени в Ижевске произошло обрушение первого подъезда жилого девятиэтажного дома по улице Удмуртской. Основной версией произошедшего и глава Удмуртии, и руководитель управления МЧС по Удмуртии назвали взрыв бытового газа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время известно о четверых погибших, тела которых уже извлекли из-под завалов и направили в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация о пятом погибшем пока не подтверждается.

На месте происшествия продолжается разбор завалов и будет идти в круглосуточном режиме. Здание охраняется представителями Росгвардии.

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