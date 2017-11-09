Во Франции в одной из школ в Каннах прогремел двойной взрыв

Канны, Франция, , 22:07 — REGNUM Во Франции в городе Канны после двух взрывов эвакуировали учащихся одной из школ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

По информации СМИ, в каннской школе Bristol High School прогремел взрыв, однако очевидцы рассказывают о двух сильных взрывах. На месте происшествия работают полицейские, со ссылкой на которых местные СМИ сообщают об обнаружении там пластиковых бутылок и присутствии там сильного запаха химических кислот.

Один из эвакуированных учеников школы заявил, что после первого взрыва они выбежали из своего класса, а затем услышали еще один взрыв.

Причины и подробности происшествия уточняются, сообщений о пострадавших от взрыва или паники на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Москве была объявлена экстренная эвакуация жилого дома на улице Домодедовской после обнаружения в подъезде предметов, похожих на самодельные взрывные устройства.

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