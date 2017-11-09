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Башкирия направила спасателей на помощь в Ижевск

Происшествия

Более 100 башкирских спасателей примут участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома в столице Удмуртии

Ижевск, 9 ноября 2017, 20:26 — REGNUM  ГУ МЧС Башкирии направило аэромобильную группировку спасателей к месту обрушения жилого дома в Ижевске (Удмуртия). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении.

Всего для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ из Башкирии в Ижевск направлено 110 человек и 14 единиц техники.

Личный состав башкирского ГУ МЧС РФ приведен в состояние повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 217 года в Ижевске произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. После взрыва обрушились стены и перекрытия всех девяти этажей. Пока известно о четырех погибших. Еще четыре человека пострадали.

По предварительной версии, взорвался газ в районе третьего этажа.

Все жители дома эвакуированы и находятся либо у родственников, либо в местах временного размещения.

На месте обрушения введен режим ЧС. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках пострадавших.

Уже сообщалось, что на помощь спасателям Ижевска вылетели сотрудники МЧС из Пермского края, Татарии и Красноярска.

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Обрушения зданий

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