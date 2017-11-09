Пожар на химзаводе под Ульяновском. Эвакуированы 200 человек

Ульяновск, , 19:55 — REGNUM В поселке Игнатовка Ульяновской области на заводе «Химтекс-РТИ» произошел пожар, сообщает 9 ноября пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Из-за пожара с территории предприятия были эвакуированы свыше 200 человек. Сообщается, что один из сотрудников завода пострадал и был госпитализирован.

По данным прокуратуры, возгорание произошло в цехе вулканизации.

Загорелась часть производственного оборудования, изготовленная из горючих материалов. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологии.

Прокуратура Ульяновской области проводит проверку мер руководства завода для обеспечения противопожарного режима и норм техники безопасности и охраны труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пожарные Санкт-Петербурга сумели локализовать крупный пожар в Красногвардейском районе города.

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