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Телефонные террористы «заминировали» несколько зданий в Ижевске

Происшествия

Одним из таких зданий оказалась школа, где находятся жильцы дома, пострадавшего от взрыва

Телефонные террористы «заминировали» несколько зданий в Ижевске
Телефонный терроризм

Ижевск, 9 ноября 2017, 19:50 — REGNUM  Телефонные террористы воспользовались ситуацией с обрушением жилого дома в Ижевске и сообщили о минировании нескольких зданий на территории города. Об этом завил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, поступили сообщения о минировании торговых центров и школы, в которой разместились жильцы дома, пострадавшего от взрыва. Тем не менее ситуация находится под контролем.

По данным местных СМИ, всех, кто был размещен в школе, о которой упомянули телефонные террористы, перевезут в другое место.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме по улице Удмуртской в Ижевске произошел днем 9 ноября. В результате взрыва с первого по девятый этаж в одном из подъездов обрушились стены и перекрытия.

Пока известно о трех погибших и четверых пострадавших. Все жильцы дома эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания. В дальнейшем их планируется разместить в пансионатах и санаториях на территории Удмуртии.

На месте обрушения продолжается разбор завалов и поиск живых и погибших. На помощь удмуртским спасателям прибывают их коллеги из других регионов.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Предварительная причина — взрыв бытового газа.

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Обрушения зданий

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