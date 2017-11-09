В Ижевске на месте обрушения многоквартирного жилого дома введен режим ЧС

Ижевск, , 19:33 — REGNUM В Ижевске на месте обрушения многоквартирного жилого дома введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в региональном правительстве. О происшествии доложено президенту РФ Владимиру Путину.

В Ижевске начат сбор вещей для пострадавших при обрушении дома.

Из других регионов в Ижевск направляются спасательные отряды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске 9 ноября 2017 года рухнула часть девятиэтажного жилого дома. В целом подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия.

По официальной информации, пока под завалами были обнаружены двое раненых детей, которые были переданы медикам.

По уточненной информации, погибли три человека. Их тела доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, в Первую республиканскую клиническую больницу. На данный момент известно о четверых пострадавших, двое из них — дети.

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