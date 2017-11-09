Ижевск: более 100 жителей рухнувшего дома расселят в санатории и гостиницы

Ижевск, , 19:24 — REGNUM В Ижевске жильцов частично обрушившегося дома расселят в гостиницы и санатории. В настоящее время временное жилье необходимо 126 гражданам, заявил глава Ижевска Юрий Тюрин.

По словам Тюрина, в ближайшее время будет принято приниматься решение о дальнейшей возможности эксплуатации жилого дома. После чего власти города обсудят вопрос о необходимости расселения.

По последним данным, под завалами погибли трое человек. Тела погибших, по данным минздрава Удмуртии, доставляют в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Пострадавших направляют в Первую республиканскую клиническую больницу. На данный момент известно о четверых пострадавших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске в одном из жилых домов по улице Удмуртской произошло обрушения стен и перекрытий с первого по девятый этаж в одном из подъездов. Основной версией обрушения в настоящее время является взрыв бытового газа. На место обрушения выехал глава Удмуртии Александр Бречалов, который подтвердил версию со взрывом.

Незамедлительно началась эвакуация жителей дома. Их размещали в школах №83 и №86. В школах людей обеспечивают горячим питанием, местом для ночлега, с ними работают психологи.

На месте происшествия продолжают работы по разбору завалов представители всех силовых и спасательных структур. При разборе завалов пострадал один из спасателей, который госпитализирован с травмами пальцев рук и рваными ранами.

Территория вокруг дома оцеплена, выставлена круглосуточная охрана. Движение по близлежащим улицам — улица 10 лет Октября и участок от Пушкинской до Удмуртской — перекрыто.

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