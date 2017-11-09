Обрушение жилого дома в Ижевске: число погибших растет

Ижевск, , 18:43 — REGNUM Число погибших при обрушении дома в Ижевске выросло до трех человек. Еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщает telegram-канал Mash.

В частности, госпитализированы двое подростков, которых нет в списках жильцов дома. По информации спасателей, они просто проходили мимо. Также в больницу доставлены мужчины и женщина. Тяжесть травм пострадавших не уточняется, известно только о том, что у женщины из-за стресса произошло обострение сахарного диабета.

В настоящее время под завалами еще остаются люди. На месте обрушения работают 130 сотрудников полиции, задействовано 10 единиц техники. Прилегающая территория оцеплена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске на улице Удмуртской 9 ноября произошло частичное обрушение жилого девятиэтажного дома. Обрушились стены и перекрытия с 1 по 9 этаж в одном из подъездов.

Пока основной версией происшествия является взрыв бытового газа. Предполагается, что взрыв произошел в районе третьего этажа. Из здания эвакуировали 25 человек. По информации прокуратуры Удмуртии, еще остаются погибшие и пострадавшие под завалами. Жителей обрушившегося подъезда эвакуируют в две школы — №83 и № 86.

На место происшествия выехал глава республики Александр Бречалов. МВД региона решает вопрос об экстренном восстановлении документов жильцов дома.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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