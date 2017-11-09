Дело об убийстве в Зауралье семьи бывшего полицейского отправили в суд

Петухово, Курганская область, , 18:52 — REGNUM В Курганской области завершено расследование зверского убийства мужчины и трёх женщин в городе Петухово. Следствие подтвердило догадки, что преступление совершено из-за контрабанды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

В убийстве обвиняется 40-летний мужчина. По версии следствия, в апреле 2017 года он приехал в Петухово за контрабандными сигаретами. Отметим, что этот небольшой курганский населённый пункт расположен на границе с Казахстаном. Обвиняемый подъехал к дому продавца, совместно с хозяином загрузил в свой автомобиль более 1000 блоков сигарет. Не желая отдавать деньги за товар, он убил не только контрабандиста, но и «убрал свидетелей» — лишил жизни тещу и жену убитого.

В ходе разбойного нападения обвиняемый обыскал жилой дом и похитил 400 тыс. рублей. Далее скрылся на собственном автомобиле. В итоге, потерпевшим был причинен материальный ущерб более миллиона рублей.

Тройное убийство всколыхнуло Петухово. И не потому, что убитый был бывшим полицейским. Здесь немало жителей промышляет контрабандой дешевым алкоголем и сигаретами из Казахстана, которые потом распространяются на территориях соседних Свердловской и Тюменской областей. Зарплата в городе невеликая — в среднем 10−15 тыс. рублей. А особняки стоят солидные и высокие. Причем на заседаниях по борьбе с контрабандой, которые стали срочно проводить в Курганской области после тройного убийства, отмечалось с иронией, что Петухово — практически самый непьющий в стране город из-за низкой официальной продажи алкоголя.

Отметим, что подозреваемый в тройном убийстве был схвачен на территории Тюменской области. Взят сразу же под стражу. На данный момент он обвиняется по п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти двум и более лицам, сопряженное с разбоем»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов»).

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