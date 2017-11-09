Четверг, 9 Ноября 2017 года
19:51:25 МСК

Ижевск: Документы жильцам рухнувшего дома восстановят в экстренном порядке

Происшествия

Для пострадавших работают телефоны горячей линии

Ижевск, 9 ноября 2017, 18:41 — REGNUM  Удостоверяющие личность документы для жильцов рухнувшего в Ижевске дома будут восстановлены в экстренном порядке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По данным полиции, всю необходимую информацию по поводу восстановления документов можно получить по телефонам «горячей линии»: 8(3412) 59−83−61, 8(3412)58−61−08.

Тем, кому потребуется восстановить регистрационные документы на автотранспорт и водительские права, необходимо обратиться по телефону: 8(3412) 41−57−51.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября 2017 года в Ижевске рухнула часть 9 этажного жилого дома. Стены и перекрытия обрушились с 1 по 9 этаж. Основная версия происшествия — взрыв бытового газа. Ориентировочно, взрыв произошел в районе 3 этажа.

По официальной информации, пока под завалами были обнаружены двое раненых детей, которые были переданы медикам. Также сообщалось о двух погибших.

На месте продолжают работать спасатели и кинологи с собаками, которые пытаются обнаружить и спасти из-под завалов людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ижевске под завалами рухнувшего жилого дома остаются трое человек

Читайте развитие сюжета: Обрушение жилого дома в Ижевске: число погибших растет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить