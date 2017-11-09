Ижевск: Документы жильцам рухнувшего дома восстановят в экстренном порядке

Ижевск, , 18:41 — REGNUM Удостоверяющие личность документы для жильцов рухнувшего в Ижевске дома будут восстановлены в экстренном порядке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По данным полиции, всю необходимую информацию по поводу восстановления документов можно получить по телефонам «горячей линии»: 8(3412) 59−83−61, 8(3412)58−61−08.

Тем, кому потребуется восстановить регистрационные документы на автотранспорт и водительские права, необходимо обратиться по телефону: 8(3412) 41−57−51.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября 2017 года в Ижевске рухнула часть 9 этажного жилого дома. Стены и перекрытия обрушились с 1 по 9 этаж. Основная версия происшествия — взрыв бытового газа. Ориентировочно, взрыв произошел в районе 3 этажа.

По официальной информации, пока под завалами были обнаружены двое раненых детей, которые были переданы медикам. Также сообщалось о двух погибших.

На месте продолжают работать спасатели и кинологи с собаками, которые пытаются обнаружить и спасти из-под завалов людей.

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