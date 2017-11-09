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Над бывшим сити-менеджером в Чувашии начинается суд

Происшествия

Дело бывшего главы администрации Новочебоксарска начнут рассматривать в суде 13 ноября

Чебоксары, 9 ноября 2017, 18:31 — REGNUM  В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Новочебоксарска, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Первое судебное слушание пройдёт 13 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Обвинительное заключение по делу бывшего главы администрации Новочебоксарска было утверждено прокуратурой 1 ноября, 3 ноября оно ушло в новочебоксарский городской суд. Предварительное слушание назначено на 13 ноября. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

«Как следует из материалов дела, бывший сити-менеджер Новочебоксарска умышленно не предпринимал необходимых мер по возмещению ущерба, причиненного в результате преступных действий своей бывшей подчиненной — начальника управления земельных и имущественных отношений администрации. По данным следствия, злоумышленник отказался признавать ущерб, нанесенный администрации действиями подчиненной, гражданский иск о возмещении не был подан», — сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Напомним, бывшая начальница управления в феврале 2016 года была признана виновной в превышении должностных полномочий и получила условный срок. Следствие тогда установило, что злоумышленница произвела заведомо неравноценный обмен земельных участков для муниципальных нужд, оценив ущерб в сумму более 3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено в начале июня 2016 года УФСБ России по Чувашии. 30 сентября 2017 года по ходатайству следствия бывшего сити-менеджера поместили под домашний арест.

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