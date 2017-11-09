В Ижевске под завалами рухнувшего жилого дома остаются трое человек

Ижевск, , 18:23 — REGNUM В Ижевске под завалами рухнувшего жилого дома остаются, по меньшей мере, трое человек, заявил журналистам глава регионального ГУ МЧС РФ Петр Фомин.

По его словам, работа по поиску пострадавших продолжается. На месте работают кинологи со служебными собаками. Перед спасателями поставлена задача не просто разобрать завалы, а в первую очередь найти оказавшихся под ними людей.

По данным МЧС, в настоящий момент приведены в готовность 2 самолета Ил-76 МЧС России, силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

Для обследования дома будет применяться мобильный диагностический комплекс «Струна».

Одновременно с этим пожарно-спасательными подразделениями проводится эвакуация жителей пострадавшего дома, которые размещаются в пунктах временного размещения, которые организованы в двух соседних школах.

Работают «телефон горячей линии» 8 (3412) 51-45-50 и «Телефон доверия» 8 (3412) 51-99-99 . Для ликвидации происшествия привлечены 411 человек и 111 единиц техники.

Проводится наращивание группировки сил и средств. Как сообщают «Известия», глава МЧС РФ Владимир Пучков распорядился направить в Ижевск дополнительную спасательную технику.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске 9 ноября 2017 года рухнула часть девятиэтажного жилого дома. В целом подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия.

По официальной информации, пока под завалами были обнаружены двое раненых детей, которые были переданы медикам. Также сообщалось о двух погибших.

Основная версия происшествия — взрыв бытового газа. Момент взрыва и обрушения попал в объективы камер наружного наблюдения, расположенных на соседних зданиях. Предположительно, взрыв произошел в районе 3 этажа.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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