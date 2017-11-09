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МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве

Происшествия

В ближайшие два часа ожидается сильный туман

МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве
Artem Svetlov
Туман в Москве

Москва, 9 ноября 2017, 18:05 — REGNUM  Столичное управление МЧС 9 ноября распространило экстренное предупреждение о предстоящем в самое ближайшее время ухудшении погоды из-за тумана.

В ближайшие два часа туман сильно ухудшит видимость на дорогах и может спровоцировать рост числа ДТП.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует автовладельцам во время тумана снижать скорость движения и соблюдать дистанцию с идущим рядом транспортом.

Кроме того, столичные спасатели советуют и пешеходам повысить внимание и обозначать себя в тумане светоотражающими элементами, чтобы водители автотранспорта смогли их вовремя увидеть.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11−12 ноября в Москве и Подмосковье начнутся дожди и под влиянием североатлантических циклонов небо затянут плотные облака.

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